Виробники молочної продукції почали знижувати ціни

Виробники молочної продукції в Україні почали знижувати відпускні ціни на неї. Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив директор консалтингового агентства «Інфагро» Василь ВІНТОНЯК.

«Виробники знижують ціну», - повідомив він.

За його даними, за останні два тижні більшість виробників знизили відпускні ціни на тверді сири приблизно на 12%. Ціни на продукцію з незбираного молока лише починають знижувати.

За словами експерта, виробники вимушені знижувати ціни у зв`язку з тим, що через підвищення цін на продукцію знизився попит на неї. «Істотно впали продажі – за два місяці зниження продажів перевершило 20% через високу ціну готової продукції», - пояснив він. За його словами, виробники знижують ціни за рахунок зниження закупівельних цін на сировину або зменшення рентабельності.

На думку експерта, відпускні ціни на молочну продукцію можуть ще знизитися в тому випадку, якщо торгівля відповідно відреагує. «Виробники знизили відпускні ціни, а торгові мережі ще не відреагували - не видно, щоб молочна продукція подешевшала на прилавках. Я думаю, що це відбудеться тижні за два, по ланцюжку», - зазначив він.

«Якщо роздріб відреагує, можливо, ще трохи ціна впаде, але на істотне зниження теж розраховувати не варто», - сказав В.ВІНТОНЯК. На його думку, відпускні ціни на сири можуть знизитися ще на 5%, а зниження цін на продукцію з незбираного молока може становити в середньому по всіх компаніях 10%.