«АероСвіт» збільшив кількість рейсів Київ-Тбілісі

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" збільшила інтенсивність повітряного сполучення між Києвом і Тбілісі — з 7 до 10 рейсів на тиждень.

Як повідомляє УНІАН прес-служба компанії, з 9 листопада 2010 року до щоденних польотів у Тбілісі додаються три додаткові – у вівторок, четвер і неділю.

Згідно з повідомленням, до кінця зимової навігації кількість рейсів поетапно зросте до 12 на тиждень: на початку лютого і в березні 2011 р. на лінії будуть введені відповідно 11-а і 12-а частоти.

Нагадаємо, рік тому компанія виконувала на лінії 3 рейси на тиждень.

Польоти між Києвом і Тбілісі здійснюються в партнерстві з грузинським авіаперевізником Georgian Airways згідно укладеній між компаніями код-шеринговій угоді. Оперуючим перевізником на маршруті є "АероСвит".

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвит – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У 2010 році "АероСвіт" обслуговує понад 70 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкока. Спільно з компаніями-партнерами "АероСвіт" також доставляє пасажирів у найбільші регіональні адміністративні центри України - Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Львів, Одесу, Севастополь, Сімферополь, Харків, Чернівці та Ужгород.

На рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320 і Embraer 195, а також регіональні повітряні судна Embraer 145 і Антонов-148.