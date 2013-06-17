Україна активно йде до формування нової сфери економіки - екологічного бізнесу

Міжнародний форум чистих технологій в Україні «Екосмарт-2013» є діловою платформою для представників ділових кіл, влади та громадськості, які об`єднані ідеєю сталого розвитку та побудови «зеленої економіки» в Україні.

Виступаючи під час відкриття форуму, заступник Міністра – Керівник апарату Міністерства екології та природних ресурсів України Олександр Сушко, зокрема, відзначив, що Уряд України вітає активізацію співпраці у галузі «зелених інвестицій» з нашими країнами-партнерами, великими транснаціональними корпораціями, іноземним та вітчизняним бізнесом.

«Європа і розвинені країни світу сьогодні активно йдуть шляхом екологізації бізнесу. Україна активно почала переймати існуючі моделі такого формату економічних взаємовідносин аж до формування нової сфери економіки - екологічного бізнесу. Аналітики оцінюють ринок екологічних товарів і послуг як вельми ємний і одним з найбільш динамічно розвиваючим у світі. Відсутність загальноприйнятої класифікації цього нового виду продукції ускладнює точну кількісну оцінку, проте вже зараз обсяг екологічного ринку оцінюється як мінімум в 500 млрд доларів. У світі спостерігається стабільна тенденція його зростання темпами, що значно перевищують середні темпи розвитку світової економіки.

Сьогодні Україна готова до співпраці і приходу на наш ринок іноземних компаній у сфері утилізації промислових відходів, водоочищення, вирішення проблем поводження з побутовими відходами у великих містах, альтернативної енергетики та джерел видобутку таких енергоносіїв, як сланцевий газ, метан гірських порід, газифікація вугілля. Я б сказав навіть більш жорстко - у нас немає іншої альтернативи. Ми готові індивідуально підходити до кожної компанії і знайти ті варіанти роботи, які будуть комфортними і прийнятними для всіх сторін даного процесу. У тому числі із використанням законодавчих механізмів», - наголосив О.Сушко.