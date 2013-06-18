Громадськість закликає владу активніше створювати робочі місця

Створення в Україні нових робочих місць, а також активізація держави у сфері укладання угод про уникнення подвійного оподаткування доходів громадян з країнами ЄС та іншими державами, де живуть і працюють українські громадяни, дозволить посилити соціальний захист українських гастарбайтерів і скоротити міграційні потоки українців за кордон.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили представники Національного форуму профспілок України і Міжнародної організації українців «Четверта хвиля».

«За офіційними даними, кількість українських заробітчан, які легально працюють у різних країнах світу, становить 1,2 млн осіб. За неофіційними даними – від 6,5 до 8 млн українців. Обсяг їх перерахувань у вигляді грошових переказів сім`ям перевищує обсяг прямих іноземних інвестицій і становить 6,5 млрд дол. лише за 2012 рік», - сказав голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук.

При цьому, за його словами, близько 80% усіх, хто виїжджає на заробітки, готові залишитися в Україні і працювати легально. «Що робити? Створювати нові робочі місця. Якщо створити навіть 2 млн нових робочих місць, можна повністю закрити дефіцит Пенсійного фонду. Проте багато в чому робота з формування концепцій створення робочих місць блокується і не ведеться. Немає чіткого плану дій», - відзначив Якібчук.

При цьому, за його словами, проблема посилюється ще і тим, що українські заробітчани змушені платити великі податки зі своїх доходів – в країні перебування і в Україні як приватні підприємці. «Ми не пропонуємо не платити податки, ніколи цього не заявляли і не закликали. Ми виступаємо проти подвійного оподаткування і хочемо привернути увагу до цієї проблеми», - підкреслив голова Національного форуму профспілок України. За його словами, відсутність вирішення цього питання спричинить за собою зростання тіньових грошових потоків, обсяг яких може перевищити легальні перекази у 2-3 рази і досягти 16-19 млрд дол. щорічно.

Як повідомляв УНІАН, обсяг доходів громадян, одержаних з-за кордону у 2012 році і задекларованих під час декларативної кампанії 2013 року, зріс у 9 разів – до 9 млрд грн з 1 млрд грн. Обсяг податку з доходів, обов`язкового до сплати, зріс у 5 разів і становить майже 580 млн грн.