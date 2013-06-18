Анонс на 19 червня

- Другий день роботи дводенної Міжнародної конференції «Цілі збалансованого розвитку для України». Метою Міжнародної конференції «Цілі збалансованого розвитку для України» є забезпечення співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу в розв’язанні екологічних проблем та розроблення рекомендацій для комплексної охорони довкілля, реалізація «чистих», ресурсо- та енергоефективних технологій в усіх галузях економіки, екологічно збалансованої системи природокористування і збереження екосистем, гарантування екологічної безпеки для здоров’я та життя населення, сприяння міжнародному співробітництву, впровадження засад збалансованого (сталого) розвитку в Україні. Організатори: Національна екологічна рада України: Центр міжнародних конвенцій та проектів, Центр екологічної освіти та інформації. За сприяння: Представництва ПРООН в Україні, Національної академії наук України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства екологічних інвестицій Українитощо. В рамках конференції відбудуться: Круглий стіл «Другий період Кіотського протоколу: дії України». Круглий стіл «Екологізація освіти: добровільні зобов’язання України на Конференції ООН». Круглий стіл «Участь громадськості у формуванні цілей збалансованого розвитку для України». Семінар-практикум «Стан полігонів ТПВ і сміттєзвалищ в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання». Засідання Національної екологічної ради України «Інтеграція екологічної складової при формуванні та затвердженні Генеральних планів міст».

* * *

- Відбудеться проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора. Іспит відбудеться в приміщенні Мінприроди України.

* * *

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головний державний санітарний лікар України візьме участь у засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться у приміщенні Будинку Уряду під головуванням Віце-прем’єр-міністра України - Вілкула О.Ю. Серед низки питань порядку денного, на засіданні буде розглянуто питання стану санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у літній період 2013 року та забезпечення санітарної охорони території України від занесення та розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб

* * *

- Прес-конференція, присвячена анонсуванню Європейського тижня сталої енергетики, що відбудеться в Україні з 24 по 28 червня. Організатор - Представництво ЄС в Україні. Посол Ян Томбінський, голова Представництва ЄС в Україні і Володимир Дебой, Житомирський міський голова, Андерс Лунд, керівник Фонду E5P (Фонд Східноєвропейського Партнерства з питань енергоефективності та екології) представлять програму Європейського тижня сталої енергетики .Після прес-конференції о 12-00 відбудеться семінар-тренінг для журналістів на тему «Енергоефективність простою мовою».

* * *

- Прес-конференція на тему: «Додержання вимог законодавства у сфері захисту персональних даних суб`єктами, які здійснюють обробку персональних даних з використанням веб-ресурсів». Організатор - Державна служба України з питань захисту персональних даних. Учасники: Олексій Мервінський, голова Держслужби України з питань захисту персональних даних; Володимир Козак, заст.голови Державної служби України з питань захисту персональних даних.

* * *

- Відбудеться засідання тимчасової контрольної комісії Київради з питання перевірки факту висадження на вул. Хрещатик каштанів кінських звичайних замість каштанів кінських м’ясочервоних Бріоті у квітні 2013 року.

* * *

- Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул проведе засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час засідання буде перевірено готовність регіонів до літнього періоду 2013 року з питань запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь та розглянуті інші питання. Учасники: голова ДСНС Михайло Болотських, перший заст.міністра оборони Олександр Олійник, перший заст.міністра екології та природних ресурсів Микола Романов, заст.міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, перший заст.міністра регіонрозвитку, будівництва та ЖКГ Григорій Семчук, заст.міністра аграрної політики та продовольства Олександр Сень, голова Держагентства лісових ресурсів Віктор Сівець, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Анатолій Пономаренко.

* * *

- Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин проведе слухання на тему: «Дитяче харчування: стан та перспективи розвитку».

* * *

- Комітет ВРУ з питань соціальної політики та праці проведе семінар на тему: «Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики».

* * *

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська разом з головою Київської обласної державної адміністрації Анатолієм Присяжнюком відвідає дитячі табори в Переяслав-Хмельницькому (Київська обл.). У програмі візиту відвідування дитячих оздоровчих закладів «Лісове містечко «Скаут-Віль» та «Славутич-кемп», а також дитячого оздоровчого закладу санаторного типу «Славутич».