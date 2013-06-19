Анонс на 20 червня

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Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: «Україна і Росія без диму. Закон про заборону на куріння в дії». Учасники в Києві: головний лікар Київського міського Центру здоров`я МОЗ України Отто Стойка; начальник Держінспекції України з питань захисту прав споживачів, Сергій Орєхов;координатор коаліції "Україна без тютюнового диму" Анна Гопко. В Москві: перший заст.голови Комітету з охорони здоров`я Держдуми РФ Микола Герасименко; керівник відділення Національного наукового центру наркології Міністерства охорони здоров`я Олексій Надєждін; член Координаційної ради з боротьби проти тютюну при Міністерстві охорони здоров`я РФ і співголова Російської антитютюнової коаліції Дарина Халтуріна.

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13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Прогрес у реалізації екологічних пріоритетів двостороннього співробітництва між Україною та ЄС». Чи достатньо зусиль докладає Україна для реалізації екологічних пріоритетів Порядку денного асоціації Україна-ЄС та Дорожньої карти Східного партнерства? Які основні перешкоди на шляху досягнення прогресу? Яка ситуація із екологічним врядуванням та реалізацією міжнародних екологічних зобов’язань? Що можуть зробити державні органи для покращення ситуації? Відповіді на ті та інші запитання дадуть експерти, які проводили моніторинг у рамках проекту «Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС» за підтримки МФ «Відродження». Учасники: Наталія Андрусевич, голова правління РАЦ «Суспільство і довкілля»; Зоряна Міщук, виконавчий директор ВЕГО «МАМА-86», координатор Робочої групи 3 Української національної платформи ФГС СхП; Сергій Вихрист, експерт, Європейский ЕКО Форум. (вул.Хрещатик 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться урочистий захід з нагоди Міжнародного дня біженців, організований Агенцією ООН у справах біженців спільно з Комітетом ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Буде презентовано фотопроект «Новий дім Україна», присвячений успішним історіям інтеграції біженців в Україні, а також фото Фрітьофа Нансена – норвезького діяча і дипломата, Нобелівського лауреата та першого Верховного комісара у справах біженців Ліги Націй. Виставку відкриють Регіональний представник Управління Верховного комісара ООН в Білорусі, Молдові та Україні Олдріх Андрисек, голова комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Валерій Пацкан, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Норвегії в Україні Йон Ельведал Фредріксен, а також заст.голови Представництва ЄС в Україні Марія Юрікова (вул. Грушевського, 5, 3 поверх (кулуари). Вхід за картками акредитації. Телефони: (050) 310 1767, (044) 288 97 10 (вн. 103), sorokopu@unhrc.org.

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20-22 червня 2013 року з нагоди 17-ї річниці Конституції України в місті Ялта (Автономна Республіка Крим) відбудеться Міжнародна конференція „Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах“. Конференція проводиться Конституційним Судом України за підтримки Президента України Віктора Януковича спільно з Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанська комісія), Німецьким Фондом міжнародного правового співробітництва та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.