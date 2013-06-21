НКРЕ видала ліцензію ТОВ “Вітряний парк Краснодонський”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики прийняла рішення видати ліцензію на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК КРАСНОДОНСЬКИЙ». Як повідомляється на сайті НКРЕ, рішення прийнято на засіданні 20 червня.

Встановлена потужність вітропарку – 5 Мвт.

Як повідомлялось, на Луганщині реалізується проект із створення вітропарків, який повинен дати регіону більше третини обсягу електроенергії, споживаної областю на рік. Проект реалізується в рамках реалізації завдання Президента України Віктора Януковича із заміщення імпортного природного газу альтернативними видами енергії.

Загалом на території області буде створено 3 вітроелектростанції: Краснодонська ВЕС на 425 МВт– 170 турбін по 2,5 МВт, Лутугинська ВЕС на 225 МВт – 90 турбін по 2,5 МВт і Антрацитівська ВЕС на 225 МВт – 90 турбін по 2,5 МВт. Загальна встановлена потужність луганських вітроелектростанцій – 875 МВт.

Прогнозований обсяг генерації - більше 2128,7 ГВт/год. на рік. Планований обсяг інвестицій складе більше 18,3 млрд. грн. Окупність проекту обіцяють здійснити за 6-7 років.

30 травня 2013. відбувся монтаж першого агрегату Краснодонської вітрової електростанції. Вітряний парк являє собою склад турбін, потужністю 2,5 МВт кожна (така кількість енергії виробляється при потужності вітру 12 м/сек.), Висотою 100 м і діаметром ротора 100 м. Початкова швидкість експлуатації турбіни – 3 м/сек. Щоб здійснити монтаж, необхідно поставити вежу з 6 секцій, а наверх підняти гондолу 12,5 м завдовжки і загальною масою 96 тонн у зібраному вигляді.

Голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк відзначив: «Ми [область] посідаємо третє місце серед регіонів України за обсягами реалізації промислової продукції. При цьому зі споживаних областю щорічно близько 12 млрд. кВт/год. електроенергії – близько половини покривається за рахунок електроенергії, виробленої в інших регіонах України. Цей проект дасть більше третини від необхідної для Луганщини електроенергії. Крім того, з початком будівництва вітропарків Луганщина отримує потужний стимул для розвитку будівельної індустрії: у проекті задіяна виробнича і будівельна база регіону (метал, бетон, транспорт тощо). При цьому тільки на самих вітропарках буде створено 365 нових робочих місць, плюс ми маємо намір залучати фахівців із суміжних галузей».