На Дніпропетровщині створять 12 ландшафтних заказників

Дніпропетровськ. Дніпропетровська обласна рада ухвалила рішення створити на території області в 2013 році 12 ландшафтних заказників місцевого значення загальною площею 10 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення сьогодні, 21 червня, під час сесії облради проголосували 113 депутатів із 116 зареєстрованих у залі.

Зокрема, вирішено створити ландшафтні заказники місцевого значення на території Магдалинівського району: "Верхньочаплинський" (площею 232,49 га), "Середньочаплинський" (площею 107,55 га), "Заплавка" (площею 448,44 га). На території Магдалинівського і Новомосковського районів - "Верхньокільченський" (площею 909,64 га).

У Новомосковськоу районі буде створено заказник "Ріка багата" (1653,42 га), "Ріка Кільчень" (499,36 га), в Межівському районі - "Долина річки Бик" (2758,3 га). В Павлоградському районі - "Балка Свидівок" (793,1 га), в Криничанському районі - "Рекаловский" (площею 631 га).

Крім того, депутати проголосували за рішення створити на території Криничанського району ботанічних заказників місцевого значення - "Житлова балка" площею 397 га, "Верхньобазавлуцький" (786 га), "Витоки річки Базавлук" (671 га).

Як повідомив журналістам голова Дніпропетровської облради Євген Удод, наразі в області створено 170 заказників загальною площею 88 тис. га.

За його словами, це необхідно «для кращого збереження лісів та мальовничих природних куточків для майбутніх поколінь».