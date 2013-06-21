Кишкову інфекцію у дитсадку Києва могла спричинити куряча запіканка

Причиною спалаху гострої кишкової інфекції у столичному дитсадку №455, ймовірно, є вживання дітьми вермішельної запіканки з курячим м`ясом і яйцями, яка не передбачена затвердженим двотижневим перспективним меню. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, за даними Державної санітарно-епідеміологічної служби України, у дошкільному навчальному закладі №455 Дніпровського района м. Києва зареєстровано спалах захворювань на гостру кишкову інфекцію. Внаслідок цього станом на 20 червня 2013 року постраждала 41 особа: 40 вихованців та один співробітник.



Як повідомляє МОЗ, з метою розслідування випадку групового захворювання вихованців зазначеного дошкільного навчального закладу та проведення перевірки дотримання вимог санітарного законодавства Держсанепідслужбою було створено комісію, яка відразу приступила до роботи з виїздом у вогнище інфекції. За попередніми результатами роботи комісії встановлено, що основною причиною спалаху, ймовірно, є вживання дітьми вермішельної запіканки з курячим м`ясом і яйцями, яка не передбачена затвердженим двотижневим перспективним меню.

Виникненню та розповсюдженню спалаху сприяли порушення погодженого двотижневого меню, недотримання правил технології приготування страв, недотримання санітарно-епідеміологічного та дезінфекційного режимів у закладі, порушення правил особистої гігієни персоналом (кухарем, комірником, медичною сестрою), порушення термінів реалізації та умов зберігання масла вершкового, порушення ведення медичної документації та термінів проходження профілактичних медичних оглядів персоналом.

Крім того, 20 червня 2013 року спеціалістами Держсанепідслужби України проведено перевірку баз постачальників продукції до дошкільного навчального закладу. Порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання приміщень, умов та термінів зберігання продуктів та транспортування не виявлено. Для лабораторного дослідження відібрано змиви на патогенну мікрофлору з внутрішніх поверхонь спецавтотранспорту.

Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА, перша дитина, яка відвідує 455-й дитсадок, була госпіталізована в ніч на 19 червня.

Вдень 20 червня кількість дітей, які потрапили до лікарні, зросла до 30-ти (дитсадок загалом відвідують 120 дітей). На 21 червня МОЗ інформує про 40 дітей, які отруїлися.

20 червня прокуратура Дніпровського району Києві внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про отруєння дітей та одного дорослого у столичному дошкільному закладі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

