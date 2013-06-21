Ціну на цукор обіцяють втримати

Міністерство аграрної політики і продовольства України підписало з виробниками цукру і найбільшими роздрібними мережами країни меморандум про взаєморозуміння з метою утримати стабільну цінову ситуацію на внутрішньому ринку, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, виробники взяли на себе зобов`язання не допустити скорочення поставок цукру в роздрібні мережі, тоді як ритейлери зобов`язалися не підвищувати ціну на нього для споживачів.

Крім того, сторони домовилися укладати прямі договори, а також гарантувати належну якість продукту, поставляти його і розраховуватися в обумовлені терміни. Меморандум також передбачає залучення виробників і торгових мереж до підготовки урядових рішень, що регулюють ринок цукру.

Як повідомляв УНІАН, у 2012/2013 маркетинговому (МР, вересень 2012 – серпень 2013) виробництво цукру в Україні становило 2,2 млн. тонн, тоді як внутрішня потреба оцінюється в 1,86 млн. тонн, що стало причиною істотного здешевлення цукру. До початку 2013/2014 маркетингового року в Україні залишаться рекорд великі перехідні запаси цукру – 886 тис. тонн. В результаті, за прогнозами асоціації «Укрцукор», у новому МР до переробки цукрового буряку приступить 40-41 завод, тоді як роком раніше працювали 63 заводи.

Міністерство аграрної політики і продовольства України чекає падіння виробництва цукру в 2013-2014 маркетинговому році на 36% - до 1,4 млн. тонн і рекомендує вітчизняним виробникам цукру обладнати свої виробництва установками з виробництва біоетанолу з метою диверсифікації виробництва і зниження собівартості продукції.