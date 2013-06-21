В Україні 90% ТПВ звалюється на полігонах

В Україні більш ніж 90% твердих побутових відходів (ТПВ) захоронюється на полігонах і тим самим значний енергопотенціал відходів не використовується. Такі дані навів керуючий Національного проекту"Чисте Місто" Іван Алексєєвцев в ході Міжнародного Форуму Чистих Технологій ECOSMART-2013, повідомляється в пост-релізі Форуму.

"Проведений аналіз показує, що в Україні домінуючою технологією залишається полігонний метод захоронення ТПВ, хоча більшість наявних полігонів не відповідають технологічним вимогам і стандартам екологічної безпеки і повністю вичерпали свій ресурс. В Україні щорічно утворюється приблизно 75 млн м3 ТПВ, переробляється з них тільки 2-3%, відсортовуються як вторсировина - 7-8%, а більш ніж 90% - піддається захороненню на полігонах і звалищах. Тим самим не використовується значний енергопотенціал ТПВ ", - акцентує Іван Алексєєвцев.

У Форумі також взяли участь зарубіжні компанії, що займаються утилізацією ТПВ. Керуючий директор австрійської компанії АВЕ Хельмут Бюргер зазначає, що "Компанія AВE бачить перспективу розвитку у сфері управління відходами в Україні при використанні європейського менеджменту організації збору ТПВ та впровадження європейської системи збору відходів не тільки в містах, а також у спільнотах і селах Західної України». На його думку, такий комплекснй підхід дозволить забезпечити ліквідацію численних стихійних сміттєзвалищ та транспортування відходів на центральний полігон для майбутньої утилізації останніх. «Таким чином спрощується майбутня рекультивація сміттєзвалищ ", - додає Бюргер.

У пост-релізі також повідомляється, що в рамках Форуму міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков та

Президент Міжнародної Асоціації твердих побутових відходів Девід Ньюмен обговорили можливі шляхи співпраці та консолідації між Міністерством та Асоціацією та досягли попередніх домовленостей про реалізацію спільних проектів.

У свою чергу, заступник міністра екології та природних ресурсів України пан Олександр Сушко зазначив, що сьогодні його відомство "відкрито для всіх компаній, які пропонують оптимальні інновації для поліпшення ситуації управління відходами та водними ресурсами в Україні ".

Довідка УНІАН. Третій Міжнародний Форум Чистих Технологій ECOSMART-2013 проводився 17-18 червня в Києві.

Цього року форум присвячений двом актуальним тематикам: управління відходами та управління водними ресурсами на підприємствах промислового та комунального секторів. Форум, відповідно, складався з двох Міжнародних конференцій - ECOSMART-2013 WASTE та ECOSMART-2013 WATER.

Перший день Форуму був присвячений світовим тенденціям розвитку системи управління відходами; політиці і законодавству України у сфері управління відходами; управління відходами на виробництві; інвестиційним проектам і залучення коштів на проекти в сфері управління відходами.

Організатор Форуму - IBCentre, Центр Інноваційного Бізнесу - консалтингова та дослідницька організація, яка спеціалізується на сегменті чистих технологій та інновацій для промислового сектора на території Східної Європи та СНД. За підтримки: Міністерства екології та природних ресурсів України; Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України; Міністерства аграрної політики та продовольства України; Міжнародної Асоціації Твердих Побутових Відходів; Європейської Водної Асоціації; Асоціації "Укрводоканалекологія"; Торгово-промислової палати України; Українського союзу промисловців і підприємств. Спонсор ECOSMART-2013 WASTE - компанія AVE, яка займається управлінням ТПВ на території України, а також Східної та Центральної Європи.