Вінниця. У Вінницькій області створено два об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 5,7 тис. га.

Про це йдеться в рішенні облради, текст якого має у своєму розпорядження УНІАН.

Зокрема, об’єктом природно-заповідного фонду оголошено регіональний ландшафтний парк «Немирівське побужжя» загальною площею 5,678 тис. га на території Вишковецької, Вовчоцької, Воробіївської, Грабовецької, Коржівської, Кудлаївської, Марксіївської, Муховецької, Никифоровецької, Новообиходівської, Райгородської, Семенської, Сокілецької, Стрільчицької, Чуківської сільських, Брацлавської селищної рад Немирівського району.

Також створено гідрологічний заказник «Водограй» загальною площею 34 га в межах Копайгородської селищної ради Барського району.

Доручено управлінню Держкомзему у Вінницькій області нанести межі новостворених природо-заповідних об’єктів на чергові планово-картографічні матеріали та встановити в межах кожного заповідного об’єкту відповідні державні знаки.