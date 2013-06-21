Азаров: уряд планує забезпечити всіх школярів якісними сніданками

Уряд, за завданням Президента, розробить програму з поліпшення якості шкільного харчування. Про це прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Зараз за завданням Президента України Уряд розглядає питання про поліпшення якості шкільного харчування. Як зробити так, щоб наші учні, незалежно від рівня забезпеченості батьків, мали можливість отримувати шкільні сніданки? Ми постараємося розробити таку програму і виконати завдання Президента», - сказав Микола Азаров, повідомляґться на сайті КМУ.