Анонс на 24-25 червня

- 24-25 червня Представництво ЄС в Україні організовує прес-тур для журналістів загальнонаціональних ЗМІ до Житомира. Прес-тур присвячений енергоощадним проектам, реалізованим за підтримки ЄС, ПРООН, Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO). Прес-тур відбудеться в рамках Європейського тижня сталої енергетики. У програмі: візити в сільську амбулаторію, міський дитячий садочок, фестиваль енергоефективних технологій «Місто Сонця», концерт фольк-рок груп, прес-ланч з посадовцями Представництва ЄС. У заходах візьмуть участь: посадовці Представництва ЄС, ПРООН, NEFCO, представники посольств країн ЄС, мер Житомира та представники райадміністрації.

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Відбудеться брифінг директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Оксани Добровольської за фактами перевірки щодо ситуації, яка склалася у дошкільному навчальному закладі № 455, в якому через неякісні харчі отруїлися 40 дітей.

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Брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Петро Коротинський, заст.начальника Управління організації пожежогасіння; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

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Відбудеться українсько-литовська відеоконференція у форматі Київ-Вільнюс-Донецьк-Запоріжжя з питань енергоефективності та розвитку альтернативних джерел енергетики. Обговорюватимуться питання щодо поглиблення міжнародного співробітництва в галузі енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії, залучення іноземних інвестицій, перспектив формування ефективної системи державної підтримки і стимулювання галузі. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, президент Конфедерації промисловців Литви Робертас Даргіс, голова Литовсько-української ділової ради Гінтаутас Пангоніс, президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України Віталій Давій, директор компанії «Греса Груп» Українська вітроенергетична асоціація Микола Савчук та ін.

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