У Києві цього року замінять 32 км найбільш зношених теплових мереж

Цього року ПАТ «Київенерго» замінить 32 км найбільш зношених мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання в усіх районах столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у міжопалювальний період планується реконструювати 7 км магістральних трубопроводів великих діаметрів та 25 км розподільчих мереж.

Найбільш масштабні перекладання мереж фахівці здійснюватимуть на Борщагівці, Нивках, Теремках, Оболоні, Троєщині та у центральних районах столиці.

Усі ці ділянки були обрані компанією через високий рівень зношеності та пошкоджуваності.

Цьогоріч «Київенерго» акцентує особливу увагу на реконструкції магістральних трубопроводів великих діаметрів – від 500 до 1200 мм.

Найбільший обсяг робіт планується здійснити на перетині вулиць Лаврської та Старонаводницької, на вулицях Промисловій, Анрі Барбюса, Щербакова, Московському проспекті та Залізничному шосе. Перекладання розподільчих мереж відбуватиметься на вулицях Глушкова, Заболотного, Приозерній, Маяковського, Жолудєва, Бальзака, Каштановій тощо.

Зношені ділянки мереж централізованого опалення замінюватимуть на сучасні попередньо ізольовані трубопроводи, термін експлуатації яких становить до 50 років. Трубопроводи гарячого водопостачання натомість перекладатимуть сучасними пластиковими трубами.

У поточному році в розвиток теплового блоку столиці – заміну тепломереж, модернізацію і ремонт котельних, центральних та індивідуальних теплових пунктів тощо – «Київенерго» планує спрямувати понад 270 млн грн. Роботи провадитимуться за рахунок інвестиційної програми компанії на 2013 рік.