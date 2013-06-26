У Білорусі вогнище африканської чуми свиней локалізовано

Мінськ. Вогнище африканської чуми свиней (АЧС) в Ів’ївському районі Гродненської області локалізовано.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це заявив журналістам міністр сільського господарства і продовольства Білорусі Леонід Заяць.

«21 червня на території села Чапунь цього району зареєстровано спалах АЧС. Про ситуацію, що склалася, в Білорусі були відразу поінформовані Російська Федерація, Міжнародне епізоотичне бюро. Одразу було вжито заходів щодо локалізації цього вогнища. Було оголошено карантин, вжито обмежувальних карантинних заходів. На сьогодні можна сказати, що вогнище локалізовано», - наголосив Заяць.

При цьому роботи щодо недопущення поширення захворювання тривають в інших районах Білорусі – так званій першій загрозливій зоні.

«Сюди увійшли Корелицький, Новогрудський, Столбцовський, Воложинський райони. Для запобігання поширенню АЧС тут вилучається свиняче поголів`я. Воно підлягає утилізації», - сказав міністр.

Заяць зазначив, що Білорусь вперше зустрілася з проблемою африканської чуми свиней, тому справитися з нею допомагає зокрема досвід, нагромаджений у суміжних державах, Європі. Створено республіканський штаб на чолі з віце-прем`єр-міністром Білорусі Михайлом Русим, який оперативно реагує на ситуацію і приймає необхідні рішення щодо усунення проблеми.

Також, за словами міністра, всередині країни налагоджено контроль за виробництвом комбікормів, за комбікормами, що ввозяться.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі через виявлення на території цієї країни чуми свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозное вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС не загрозлива.