З 1 липня вводиться електронний збір плати за проїзд деякими автошляхами Білорусі

З 1 липня 2013 року у Республіці Білорусь вводиться система електронного збору плати за проїзд окремими дорогами (BelToll), повідомляє Міністерство інфраструктури України з посиланням на інформацією Посольства Республіки Білорусь в Україні.

Зокрема платним буде проїзд дорогами: М1/Е30 Брест-(Козловичі)-Мінськ-кордон Росії (Редьки); M-2 Мінськ-Національний аеропорт Мінськ; M-3 Мінськ-Вітебськ; M-4 Мінськ-Могильов;M-5/Е 271 Мінськ-Гомель; M-6/Е 28 Мінськ-Гродно-кордон Польщі (Брузги).

Мінінфраструктури просить перевізників при плануванні перевезень до/з Республіки Білорусь враховувати дану інформацію (більш детальну інформацію автомобільні перевізники можуть знайти на сайті www.beltoll.by, цілодобовий телефон інфолінії BelToll +375 (172) 798 798.

Довідка УНІАН. З 1 липня 2013 року в РБ починається експлуатація електронної системи збору плати за проїзд по певних дорогах. Вона проходитиме під торговою маркою BelToll.

Очікується, що, починаючи з цієї дати, BelToll буде функціонувати на включеній в перший етап проекту трасі M1/E30 (Брест-Мінськ-кордон Російської Федерації), покриваючи в загальній складності 824 км доріг. Другим етапом буде охоплено 478 км доріг, що поєднують Мінськ з обласними центрами: Могилевом (М4) і Гомелем (М5).

Використання системи BelToll буде обов`язковим в першу чергу для іноземних водіїв.

Використання системи BelToll буде обов`язковим для водіїв, які керують такими видами транспортних засобів:

* Легкові автомобілі, зареєстровані за межами Митного союзу (пасажирські автомобілі та пасажирські мікроавтобуси) з технічно допустимою загальною масою не більше 3,5 т.;

* Інші транспортні засоби (вантажівки, автобуси та будинки на колесах) з технічно допустимою загальною масою більше 3,5 т.

Водії транспортних засобів з технічно допустимою загальною масою більше 3,5 тонн, а також водії транспортних засобів, зареєстрованих поза Митного союзу, будуть зобов`язані внести передоплату за проїзд по платній дорозі і орендувати спеціальне бортове пристрій. З автомобілів, обладнаних таким пристроєм, плата за проїзд буде списуватися автоматично при проїзді транспортного засобу через портали оплати.

Проїзд залишиться безкоштовним для водіїв автомобілів з технічно допустимою загальною масою не більше 3,5 тонн з країн Митного союзу (Білорусь, Росія, Казахстан).

Від плати за проїзд по платних дорогах також звільняються:

* Мопеди та мотоцикли, зареєстровані на території Білорусі;

* Колісні трактори та самохідні машини;

* Транспортні засоби оперативного призначення;

* Транспортні засоби, що використовуються з метою забезпечення обороноздатності та правопорядку;

* Маршрутні транспортні засоби, що здійснюють міські перевезення пасажирів;

* Транспортні засоби, що використовуються з метою надання медичної допомоги, ліквідації НС або перевезень вантажів гуманітарної допомоги.