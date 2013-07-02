Мінекономрозвитку пропонує встановити нові правила внутрішньої торгівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує встановити на законодавчому рівні нові правила внутрішньої торгівлі.

Відповідний законопроект про зміни до низки законів розміщений на сайті Мінекономрозвитку.

Змінами до ст. 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" забороняється продаж алкогольних напоїв на розлив поза закладами ресторанного господарства; встановлюється норма з продажу пива (окрім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових і тютюнових виробів у спеціалізованих магазинах або у відокремлених від інших товарів приміщеннях (відділах, секціях) з обладнаним місцем розрахунку.

Продаж пива (окрім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових і тютюнових виробів здійснюється в спеціалізованих магазинах або у відокремлених від інших товарів приміщеннях (відділах, секціях) з обладнаним місцем розрахунку. Ця норма не розповсюджується на пункти продажів цих товарів у населених пунктах з чисельністю населення менш як 5 тисяч, торгова площа яких не перевищує 100 кв. м.

Разом із пивом (окрім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими і тютюновими виробами можуть реалізовуватися лише супутні товари і аксесуари.

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється лише суб`єктам господарювання ресторанного господарства.

Зміни до ст. 12 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачають, що для суб`єктів господарювання, які здійснюють дистанційну торгівлю, встановлюється обов`язок мати приміщення для зберігання документів, пов`язаних із господарською діяльністю. Таке приміщення (офісне, складське, торгове, окрім приміщень житлового призначення) має бути у власності суб`єкта або у праві на використання.

Зокрема, змінами до ст. 692 Цивільного кодексу пропонується встановити граничні терміни розрахунків за поставлені продовольчі товари між суб`єктами господарювання, що здійснюють торгівлю, і постачальниками товарів. Для товарів, термін придатності яких до 10 днів, – 10 календарних днів від дня отримання партії товарів, для товарів з терміном придатності більше 10 днів (окрім підакцизних) - 60 днів.

Зміною до Податкового кодексу до функцій органів Державної податкової служби додана норма про надання щокварталу органам місцевого самоврядування інформації про видачу або анулювання торгового патенту з метою подальшого інформування громадськості про розміщення пунктів продажу товарів.

Суб`єкти господарювання, які здійснюють торгову та/або торгово-виробничу діяльність, і не є платниками збору за здійснення торгової діяльності, повинні будуть обов`язково повідомляти відповідні органи місцевого самоврядування про місцезнаходження пункту продажу товарів і вид підприємницької (торговою) діяльності.

Суб`єкти господарювання, які здійснюють торгову діяльність у більш ніж 20 тимчасових спорудах або надають в оренду (суборенду) понад 70% таких споруд, що належать їм на правах власності або оренди, не можуть бути платниками єдиного податку.

Платники єдиного податку повинні будуть обов`язково надавати до органів державної статистики звіти про результати торгової або виробничо-торгової діяльності.

Змінами до ст. 155 і ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення збільшуються розміри штрафів за порушення правил торгівлі і торгівлю з рук у невстановлених місцях.

Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю, тягне за собою накладення штрафу від 5 до 20 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян (на 2 липня – 17 грн.).

Подібні дії, здійснені протягом року після накладеного стягнення, тягнуть за собою збільшення штрафу від 10 до 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під`їздах, скверах і в інших невстановлених місцях тягне накладення штрафу - від 20 до 30 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне таке порушення упродовж року тягне збільшення штрафу від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміною до ст. 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачається, що при плануванні територій потреба у підприємствах і установах обслуговування населення, місця їх розташування визначаються з урахуванням мінімальних нормативів забезпечення населення торговою площею в магазинах, місцями в закладах ресторанного господарства, побутовими послугами, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері економічного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, уряд України відмовився від ідеї ухвалення окремого закону про внутрішню торгівлю і вирішив ввести законодавчі норми, що визначають правила ведення такої торгівлі шляхом внесення змін до вже діючих законів.

Питання про необхідність закону про внутрішню торгівлю обговорюється з 2008 року.

У серпні 2009 року Міністерство економіки України розробило проект закону «Про внутрішню торгівлю». У Верховній Раді законопроект був зареєстрований 10 листопада 2011 року.

Документ викликав критику з боку підприємців і промисловців.

У зв`язку з обранням у 2012 році нового складу парламенту уряд відкликав законопроект для доопрацювання і внесення на розгляд Верховною Радою нового скликання.