Анонс на 3 липня

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- Під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та міністра інфраструктури Володимира Козака.

Зокрема, до порядку денного внесено такі проекти постанов:

- Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію (доповідач - міністр інфраструктури Володимир Козак);

- Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 (щодо уточнення обсягів фінансування у 2013 році окремих заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива) (доповідач - Міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов).



Проекти розпоряджень:

- Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (національному природному парку „Гуцульщина”) (доповідач - міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков).

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- Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). Вхід за картками акредитації.

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- Інститут економічних досліджень та політичних консультацій проведе публічні дебати, присвячені обговоренню економічних наслідків підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В цей день відбудеться обговорення економічних наслідків підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для населення. Питання: Чи подешевшають українські товари внаслідок ЗВТ з ЄС? Чи стануть українські товари якіснішими внаслідок гармонізації стандартів з ЄС? Які наслідки підписання Угоди про асоціацію з ЄС для ринку праці? Соціальні зобов’язання України в Угоді про асоціацію; Наслідки Угоди про асоціацію для сектору освіти.

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- Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці (вул. Банкова, 6-8, к. 525). Вхід за картками акредитації.

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- Відбудеться засідання тимчасової контрольної комісії Київради з питання перевірки факту висадження на вул. Хрещатик каштанів кінських звичайних замість каштанів кінських м’ясочервоних Бріоті у квітні 2013 року. Запрошені: голова КМДА О. Попов, перший заступник голови КМДА А.Голубченко, радник голови КМДА О.Мазурчак, в.о.директора КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району С.Коваленко, голова Шевченківської РДА С.Зімін, ген.директор КО «Київзеленбуд» М.Царенко, директор ТОВ «Професійний садівник» П.Кравець, директор ПП «Едмарліс» Е.Мартиненко, представник Ботанічного саду ім. акад.Фоміна З.Бонюк, голова ГО «Столичні ініціативи» І.Добруцький.

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- Відбудуться парламентські слухання на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».

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- Круглий стіл на тему: «Стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу столиці» за участю голови КМДА Олександра Попова. Учасники заходу обговорять сучасний стан туристичного сектору м. Києва, перспективи розвитку подієвого та паломницького туризму з метою підвищення туристичної привабливості Києва, а також шляхи та можливості співпраці столичної міськдержадміністрації з представниками туристичної галузі. У круглому столі візьмуть участь представники КМДА, туристичні оператори, готельєри, представники авіакомпаній, а також інші представники туристичного сектору столиці .