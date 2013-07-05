У Німеччині відкрили виставку «Крим - золотий острів у Чорному морі»

У Рейнському крайовому музеї міста Бонна (Німеччина) LandesMuseum відкрилася унікальна виставка «Крим - золотий острів у Чорному морі», повідомляє Міністерство культури АРК на сайті.

Дана експозиція - це перший науково-експозиційний і культурно-просвітницький міжнародний проект, який об`єднав видатні пам`ятники культурного надбання України. Виставка висвітлює древню історію Криму, який в силу географічних, кліматичних та історичних причин з глибокої давнини був перехрестям різних етносів і культур, античного і кочевнического світів, Сходу і Заходу.

Основу тимчасової експозиції склали пам`ятники античної епохи і середньовіччя, знайдені на території Криму. Експонати були зібрані з фондових колекцій музеїв України та Криму - Музею історичних коштовностей (Київ), Одеського історико-археологічного музею, Національного заповідника «Херсонес Таврійський», Бахчисарайського і Керченського історико-культурних заповідників, Центрального музею Тавриди.

Зокрема, КРУ «Центральний музей Тавриди» представив 451 експонат, серед яких предмети, що відображають культури скіфів, сарматів, готовий. Найбільший інтерес представляють артефакти, знайдені на території Неаполя Скіфського. Так, вперше представлені бронзові та срібні прикраси кінської збруї сарматів, а також комплекси унікальних ліпних посудин-водоліїв IV століття, оформлених у вигляді баранчиків.

КРУ «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» передав 215 предметів, які були знайдені в Усть-Альминском некрополі, могильнику Сувла-Кая. Основою колекції служать прикраси, предмети декоративно-прикладного мистецтва, посуд, фрагменти озброєння, а також кам`яні стели з зображеннями вершників сарматського періоду. В основному, представлені предмети з кераміки, бронзи і дорогоцінних металів.

Виставка «Крим - золотий острів у Чорному морі» працюватиме з 3 липня 2013 по 19 січня 2014 року в Бонні, потім скарби Криму побачать мешканці та гості Амстердама (Нідерланди).

У червні 2014 експонати будуть повернуті на Україну.