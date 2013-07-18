За добровільну здачу радіоактивних матеріалів можуть звільнити від кримінальної відповідальності

Уряд схвалив зміну до Кримінального кодексу України, яка передбачає відсутність кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі радіоактивних матеріалів.

Відповідний законопроект «Про внесення зміни до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів» Уряд схвалив 17 липня, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Метою законопроекту є встановлення належних правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що добровільно здали органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в упаковці або виробі чи в іншому вигляді).

Прийняття цього законопроекту суттєво покращить стан радіаційної безпеки, ліквідує загрозу розповсюдження радіоактивних матеріалів, зменшить їх негативний вплив на навколишнє середовище та населення, дасть можливість вилучити з регіонів радіоактивні відходи та здати їх на зберігання до спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами, зменшить рівень соціальної напруги в регіонах, зазначають у Міністерстві.