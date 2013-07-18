Уряд ініціює посилення відповідальності за порушення правил рибальства.



Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, відповідний законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» (щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства)» Уряд схвалив 17 липня.

Зокрема, нововведення стосуватимуться порушення правил використання об`єктів тваринного світу; експлуатації на водних об`єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням; порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин; перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів, перевищення затверджених лімітів (квот) та нормативів використання водних біоресурсів; уточнення повноважень органів та осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Також законопроект передбачає посилення відповідальності за порушення правил рибальства, такі як проведення робіт на рибогосподарських водних об’єктах без погодження відповідно до законодавства та невжиття заходів щодо збереження середовища існування та умов відтворення водних біоресурсів.

На переконання урядовців, посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та за порушення вимог щодо охорони середовища їхнього перебування дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів у водних об’єктах.

Нагадаємо, що на сьогодні в Україні притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу та порушення вимог щодо охорони середовища їхнього перебування здійснюється на підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення, норми відповідальності якого встановлені майже 15 років тому.