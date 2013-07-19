На Херсонщині жінка потрапила до реанімації після укусу змії

Херсон. У четвер, 18 липня, до реанімаційного відділення Скадовської районної лікарні потрапила 28-річна жінка, яку змія укусила за ступню.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Херсонській області, встановлено, що постраждала - жителька м. Бердичів (Житомирська область), перебувала в селі Лазурне Скадовського району Херсонської області на відпочинку. За словами постраждалої, її вкусила змія на території приватного двору, де вона винаймала житло.

Медики оцінюють стан хворої як середньої тяжкості.

За даними облуправління ДСНС у регіоні, в нинішньому сезоні від укусів плазунів вже постраждали 12 осіб. Смертельних випадків не зафіксовано.

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