У Тернополі мисливці та рибалки пікетують облраду (доповнена)

***Доповнено текст про те, що сесія не відбулась

Тернопіль. У Тернополі близько 150 представників Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР) пікетують будівлю обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у руках вони тримають плакати з написами: “Депутати, хай вам грець!”, “Зберіться, нарешті!”, “Мисливці мають право на полювання”, “Мисливцям — угіддя, рибалкам — водойми, громаді — бюджет”.

Як пояснюють пікетувальники, вони вже втретє вийшли на пікет у зв’язку з тим, що не відбуваються сесії обласної ради, тоді як на сесії необхідно закріпити за обласною організацією УТМР місцеві угіддя та водойми, термін експлуатації яких завершується в організації з 22 липня.

Після цього ці землі перейдуть у державну власність до земель запасу, мисливці не зможуть на них полювати, через що в області буде зірвано початок сезону полювання.

Попередньо обласна організація УТМР надіслала звернення до лідера ВО “Свобода” Олега Тагнибока, в якому застерігала, що якщо і сьогодні представники ВО “Свобода” заблокують роботу сесії обласної ради, то члени УТМР від пікетування облради перейдуть до пікетування офісу ВО “Свобода” у Києві.

доповнення

Наразі вже стало відомо, що сесія Тернопільської обласної ради у восьме не відбулася через брак кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, в участі в пленарному засіданні зареєструвалося 44 депутати, зокрема, 14 з 17 від “Єдиного центру”, 12 з 14 — від Партії регіонів, 10 з 11 — від Української народної партії, 4 з 5 — від “Блоку Литвина”, 3 з 7 — від “Нашої України” та 1 — позафракційний.

Жоден із 34 депутатів від фракції ВО “Свобода” не зареєструвався.

Керівник фракції “Свобода” Володимир Стаюра заявив, що його однопартійці не будуть ходити на сесії, поки не буде введено 19 нових депутатів.

У свою чергу, в. о. голови обласної ради Сергій Тарашевський пояснив, що сесію скликали саме на сьогоднішній день щоб остаточно вирішити питання членів Українського товариства мисливців і рибалок, оскільки з понеділка, 22 липня мисливські угіддя та водойми УТМР вже не будуть у їхньому підпорядкуванні.

“Я вже не говорю про потребу стабілізувати роботу швидкої допомоги та необхідність прийняти обласний бюджет”, - зазначив Тарашевський.

У свою чергу, представник фракції УНП Тарас Пастух запропонував представникам “Свободи” привести своїх депутатів, щоб прийняти виключно одне питання обласної організації УТМР і передати їм угіддя на чергові п’ять років.

Для прийняття остаточного рішення із цього питання Тарашевський скликав погоджувальну раду.

Зараз керівники всіх фракцій обговорюють, яким чином вийти із ситуації і передати в користування УТМРівцям угіддя та водойми.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з грудня 2012 року через відсутність кворуму не відбуваються сесії обласної ради. Проведення сесій блокують представники ВО “Свобода”. У такий спосіб вони протестують проти того, що за два роки досі не введено 19 нових депутатів.

У свою чергу ТВК не може ввести цих депутатів, оскільки на засідання ТВК не приходять члени комісії, які є представниками провладних партій.

Через взаємне блокування роботи ТВК та обласної ради досі не прийнято бюджет Тернопільської області.