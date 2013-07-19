Вінниччина поділиться зубрами з Буковиною

Банилівське лісництво, що на Буковині (Чернцвецька обл.), розпочало будівництво 80-гектарного вольєру, у який мають заселити зубрів, повідомляється на сайті КМУ з посиланням на Вінницьку ОДА.

Перших п’ятьох тварин туди передадуть з Вінницького обласного лісового господарства. У Банилівському звіринці обіцяють, що для переселенців створять прекрасні умови: зубри харчуватимуться природними кормами на 90%, на території є струмок і штучна водойма.

До речі, на Вінниччині наразі живе 94 зубри – третина від кількості усіх цих тварин в Україні. За нормами, на площі у тисячу гектарів для вільного та безпечного проживання має бути чотири або п’ять зубрів, тому «від’їзд» п’ятьох тварин тільки додасть іншим комфорту.

Довідка УНІАН. Бізон європейський, або Зубр (Bison bonasus) — європейський вид роду бізонів (Bison) родини бикових (Bovidae).

Зубр це великий і могутній бик. Його біловезький підвид вважається найбільшим серед усього роду Bison. Вага сучасних дорослих самців біловезького підвиду досягає 850 кілограмів, кавказького 700 кг. Довжина тулуба 3 метри й быльше, висота в плечах від 1,6 до 2 метрів.

Наявність зубрів у певній місцевості можна з’ясувати за їх слідами та посліду, а також за об’їденою папороттю. Ні в східноєвропейських лісах ні на Кавказі зараз немає інших тварин які б їли папороть.

Літнє забарвлення зубра каштаново-буре. Голова помітно темніша за тулуб. Борода чорна, грива світло-каштанова. Зимове забарвлення темніше, окрім того зимова шерсть довша, густіша та кучерявіша за літню. Хвіст взимку також волохатіший.

Був поширений у давнину в лісах Європи, в Україні зник в XVI — XVII ст.

Зубр став одним з перших видів який зберігся у зоопарках після винищення в природі. Саме на основі тварин в неволі світова спільнота відродила їх популяцію.

В Україні на початок 1990-х рр. утримувалися 10 популяцій у Волинський, Київській, Чернігівській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій обл.».

Популяція була відтворена на основі тварин, які збереглися на першу половину ХХ ст. у зоологічних парках і приватних угіддях. В Україні вид розселяють, починаючи з 1965 р. 1988 р. в Україні на волі налічувалося близько 440 особин: у Волинській, Київській, Чернігівській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій обл. Перебуває в лісах з вирубками, луками та болотами. Тримається невеликими стадами — до 50 особин.