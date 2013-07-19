Мінприроди обговорило з японською компанією проекти з утилізацію радіоактивних відходів

Сьогодні заступник Міністра – керівник апарату Олександр Сушко зустрівся з представниками японської компанії SHINMEI GIKO Co. Ltd. Про це повідомляється на сайті Міністерства з екології та природних ресурсів.

Сторони обговорили перспективи співробітництва та можливості реалізації компанією SHINMEI GIKO Co. Ltd. інвестиційних проектів на території України у сфері поводження з радіоактивними відходами, технологій з переробки радіоактивно забруднених ґрунтів та торгівлі квотами по СО2.

З української сторони в зустрічі взяли участь заступник Голови Державного агентства екологічних інвестицій Вадим Пожарський, заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Микола Проскура та керівники профільних структурних підрозділів Мінприроди України.