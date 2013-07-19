На вихідні в Україні буде тепло, дощитиме

Український гідрометцентр повідомляє прогноз погоди на суботу, 20 липня.

По Україні:

Мінлива хмарність.

Короткочасні дощі, місцями грози, лише в Криму, а вночі і у південних та східних областях без опадів.

Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура у південній частині, східних та Дніппропетровській областях вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 28-33°; на решті території вночі 12-17°, вдень 19-24°, на Черкащні, Кіровоградщині та Полтавщині до 27°.

По Київській області:

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ (вдень місцями), подекуди гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.

По м. Києву:

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ (вдень місцями).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Температура води:

19 липня температура води в Чорному морі 23-25°, в районі Одеси - 18°, в Азовському морі - 24-27°, в Дніпрі біля Києва - 23°.