Анонс на 20, 22 липня

20 липня (субота)

-Відбудеться відкриття виставки квітів до 1025-річчя хрещення Київської Русі. Гості та мешканці столиці зможуть побачити унікальні інсталяції, присвячені прийняттю християнства на території сучасної України. О 18:00 розпочнеться фестиваль духовної християнської музики та співу за участю 10 хорових колективів церков різних конфесій.

* * *

- Iceland Pelagic Ltd і ТОВ «Рибний Світ «ОКЕАНІЯ» проведуть презентацію ісландських морепродуктів у супермаркеті «Рибний Світ «ОКЕАНІЯ».

* * *

- В Київському зоопарку відбудеться науково-просвітницький захід «День одомашнених тварин» ,в рамках якого відбудеться майстер клас «Доїння кози».

* * *

22 липня (понеділок)

* **

- Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Чечоткін, заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.