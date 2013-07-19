Чотири українських підприємства розпочнуть експорт курятини до ЄС

Вже з 24 липня чотири українських підприємства, що виробляють продукцію птахівництва, розпочнуть експорт до країн Європейського Союзу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольствія з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка.

Зокрема, дозвіл на це отримали ПАТ «Миронівська птахофабрика», «Миронівський м’ясопереробний завод «Легко», ТОВ «Агромарс» і ТОВ «Птахофабрика «Снятинська Нова».

«У грудні минулого року було ухвалено рішення про включення України до списку країн, які мають право експортувати продукцію птахівництва до ЄС. Від цього часу на підприємствах, які хотіли вийти зі своєю продукцією на європейський ринок, тривали перевірки. Виробництво мало відповідати всім вимогам законодавства ЄС», − зазначив Міністр.

За словами очільника відомства, за результатами перевірок Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України надала Генеральному директорату Європейської комісії з питань захисту здоров’я та справ споживачів (ГД САНКО) перелік підприємств для ухвалення рішення.

«Наразі процедура погодження вже завершена. Підприємства-експортери - ПАТ «Миронівська птахофабрика», «Миронівський м’ясопереробний завод «Легко», ТОВ «Агромарс» і ТОВ «Птахофабрика «Снятинська Нова». Вже з 24 липня вони можуть розпочати експорт. Для України, як аграрної країни, це дуже важливо, оскільки вітчизняні виробники вперше отримали можливість постачати європейським споживачам не лише сировину, а й готові харчові продукти», − наголосив Микола Присяжнюк.

Своєю чергою, у Держветфітослужбі України зазначають, що отримання українськими підприємствами дозволу на експорт харчових продуктів тваринного походження є надзвичайно важливою подією. Для цього необхідно було підтвердити, що діюча система державного контролю забезпечує належний рівень безпечності продуктів птахівництва. На всіх підприємствах, які будуть здійснювати експорт до ЄС, запроваджена система контролю якості НАССР.