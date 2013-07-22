Альтернативна енергетика на Житомирщині може привабити бельгійських інвесторів

Житомирщина може привабити бельгійських інвесторів у розвиток альтернативних джерел енергії.

Як повідомляється на сайті Житомирської ОДА, під час зустрічі з директором по зв’язкам із органами влади Акмалом Солієвим і менеджером проекту Златіною Ракшієв голова облдержадміністрації Сергій Рижук найцікавішими секторами економіки Житомирщини в плані інвестування для Королівства Бельгії назвав відродження льонарства та колишнього потужного льонокомбінату в обласному центрі, а також пошук і розвиток альтернативних джерел енергії.

Економічний та інвестиційний потенціал Житомирщини буде представлено у відомому міжнародному журналі «The European Times». Представники журналу «The European Times» подорожуватимуть Житомирщиною, щоб зібрати найбільше цікавого матеріалу та презентувати область Європі.

В ОДА також повідомили, що наразі область співпрацює з 99-ма країнами світу. Темп приросту прямих іноземних інвестицій за минулий рік склав 108%. Загальний обсяг на сьогодні досяг 362 млн. дол. США.