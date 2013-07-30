Рибоохоронці vs браконєри: в ходу саперні лопатки та травматика

В сутичці з браконьєрами постраждали житомирські рибоохоронці, повідомляється на сайті Головного управління охорони водних біоресурсів в Києві.

Вночі 26 липня 2013 під час рибоохоронного рейду група з 4-х інспекторів Житомиррибоохорони виявила незаконно розставлені сіті на р. Роставиця біля с.Голуб’ятин Попільнянського р-ну Житомирської обл. В той же час до місця вилучення сіток наблизились на човні невідомі громадяни, які, намагаючись відібрати незаконні знаряддя лову, напали на рибоохоронців, завдавши одному з них декілька ударів веслом. Застосувавши травматичну зброю, правоохоронці змусили злочинців висадитися на берег, де на тих чекали знайомі, які приїхали разом з порушниками на автомобілях.

В результаті нападу, спровокованого правопорушниками на березі, двом інспекторам було нанесено важкі тілесні ушкодження веслом і саперною лопаткою. Захищаючись, рибінспектор зробив кілька пострілів з травматичної зброї, влучивши в одного з нападників. Після цього рибоохоронці негайно викликали швидку допомогу.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події близько 24 години, провела опитування присутніх для з’ясування обставин даної пригоди.

Внаслідок завданих під час інциденту травм двоє рибоохоронців були госпіталізовані, один з яких знаходиться зараз на стаціонарному лікуванні..

Справу наразі розслідує Попільнянський РВ УМВС України в Житомирській області. Про подію повідомлено губернатора Житомирської області, обласну і районну прокуратуру та керівництво УМВС в Житомирській області, які взяли дану ситуацію під свій контроль