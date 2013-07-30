«Агрофірма «Калмичанка» на Луганщині планує частково перевести виробництво на вітрову енергію

СТОВ «Агрофірма« Калмичанка» має намір частково перевести виробництво на вітрову енергію. Про це керівництво підприємства розповіло голові Луганської облдержадміністрації Володимиру Пристюку, який сьогодні відвідав з робочою поїздкою Старобільський район, повідомляється на сайті ОДА.

Голова облдержадміністрації назвав це рішення вдалим та висловив упевненість, що "перехід на вітрову енергію допоможе підвищити конкурентоспроможність луганської продукції".

В.Пристюк також нагадав, що сьогодні на Луганщині вже розпочато реалізацію проектів з будівництва вітропарків на територіях Краснодонського, Лутугинського та Антрацитівського районів плановою потужністю 425 МВт, 225 МВт і 225 МВт відповідно.

*** Основним видом діяльності «Агрофірми Калмичанка» є вирощування зернових і технічних культур. Кількість робочих місць підприємства на сьогодні - 59 штатних одиниць.