У Дарницькому районі Києва з’явиться модернізований дитячий садочок

У Дарницькому районі Києва у дошкільному навчальному закладі № 113 виконають будівельно-монтажні роботи з термосанації. Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомляється на сайті КМДА.

Термосанація будівлі навчального закладу дозволить не лише гарантувати комфортні умови перебування дітей у приміщенні садочку, але й дозволить суттєво економити кошти на енергоресурсах, зазначається в повідомленні.

Замовником виконання робіт визначено КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях». КП доручено забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації для термосанації навчального закладу, визначити проектну та підрядну організації для виконання робіт.

Замовник робіт під час укладання договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з термосанації повинен передбачити умови щодо надання підрядником гарантій якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

У рамках проекту заплановано добудову поверху дошкільного навчального закладу № 113 Дарницького району, що забезпечить створення додаткових місць для маленьких киян.