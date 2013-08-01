Китай пообіцяв припинити демпінговий експорт сонячних батарей

Європейський Союз і Китай «дружньо вирішили» суперечку у справі про імпорт китайських сонячних батарей. Про це 29 липня повідомив Карел Де Ґухт, Європейський Комісар з питань торгівлі, інформує сайт Представництва Євросоюзу в Україні.

За його словами, китайські постачальники погодилися взяти на себе добровільні цінові зобов’язання. Вони полягають у припиненні демпінгового експорту: китайські експортери триматимуть ціни на свою продукцію не нижче від певного рівня.

Компанії, що погодяться з такими правилами гри, звільнятимуться від сплати антидемпінгових мит, пояснив Єврокомісар.

Однак, за словами Де Ґухта, ці зобов’язання стосуються лише річної квоти на імпорт сонячних батарей, що стосуватиметься тільки певної частини європейського ринку. Щойно експорт перевищуватиме цю квоту, китайські експортери будуть змушені сплачувати антидемпінгові мита у розмірі 47,6% (така ставка встановлена з 6 серпня).

«Коли ці зобов’язання набудуть чинності, європейські постачальники відчують захист від китайського демпінгу. Він полягатиме у збільшенні антидемпінгового мита [для китайських виробників] від 11,8%, що є чинним наразі, до 47,6%. Це збільшення стосуватиметься тих, хто не взяв на себе цінові зобов’язання», – зазначив Єврокомісар.

«Я сподіваюся, що це рішення ліквідує шкоду, що її європейська промисловість зазнала внаслідок демпінгових дій [китайських виробників]», – підкреслив Де Ґухт.

Нагадаємо, що 4 червня 2013 року Європейський Союз запровадив тимчасові антидемпінгові тарифи на сонячні батареї китайського виробництва. Мита було вирішено встановити у два етапи. Під час першого, що є чинним до 6 серпня, ЄС встановлює тарифи у розмірі 11,8%. Другий етап передбачає підвищення тарифів до 47,6%. Саме такий відсоток є достатнім для ліквідації шкоди, що його завдав європейській промисловості дешевий китайський імпорт, переконані у Єврокомісії.