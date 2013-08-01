Анонс на 2 серпня

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- Прес-конференція в.о.голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна, присвячена підсумкам діяльності Комітету за I півріччя 2013 року. Під час прес-конференції Р.Кузьмін повідомить про результати діяльності Комітету за I півріччя цього року, зокрема щодо припинення антиконкурентних узгоджених дій, зловживання монопольним (домінуючим) становищем та антиконкурентних дій органів влади, а також щодо захисту конкуренції на соціально важливих ринках. Також буде поінформовано про справи про порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції за 7 місяців 2013 року.

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- Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул проведе в Урядовому Контактному Центрі “пряму лінію” з громадянами. Під його керівництвом відбудеться нарада щодо впровадження нових сервісів в роботу Центру. Зокрема, це стосується консультацій щодо отримання громадянами адмін.послуг (оформлення субсидій, пенсій та ін.) через відділення Укрпошти. Номер урядової гарячої лінії для громадян: 0-800-507-309.

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- Прес-конференція на тему: «Високий туристичний сезон: вибір українських та закордонних мандрівників». Учасники: президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу України Олександр Новіковський; член АЛТУ, генеральний директор круїзного туроператора «Експрес-вояж» Лариса Слободян.

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- Відбудеться акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти!», яку проведуть працівники ГУ ДСНС України у Київській області у наметовому містечку «Славутич кемп» дитячого оздоровчого закладу «Славутич» (с. Циблі Переяслав-Хмельницького району).

- Біля Голосіївського районного управління ГУ МВС України в м. Києві розпочнеться акція «Хлорована тюрма для дельфінів повинна бути закрита! Коли міліція припинить незаконну підприємницьку діяльність дельфінарію?». Власники фірми «Нерум» незаконно побудували будівлю дельфінарію на самовільно захопленій земельній ділянці. У травні 2013 р. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві подала позов до суду про знесення дельфінарію. Дозвіл Мінприроди України на утримання в неволі морських тварин і дозвіл Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України відсутні. На даний момент Київський дельфінарій «Немо» офіційно закритий санітарно-епідеміологічною станцією, але при цьому продовжує працювати. Активісти вимагають від міліції припинити функціонування дельфінарію – хлорованої тюрми для дельфінів.

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- Прес-конференція на тему: «Масові отруєння: хто винен і що робити?». Учасники: Отто Стойка, головний лікар Київського міського центру здоров`я; Вадим Шипулін, професор кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика.

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- Відбудеться етно-фестиваль «Жнива 2013. Домоткань». Організатор: Творча майстерня ЕтноТолока. В програмі: навчання жати серпами; традиційний обід у полі з піснями від сільських гуртів; майстер-клас з в’язання снопів; майстер класи з виготовлення домашньої тканини з коноплі та льону. О 13-15 брифінг організаторів заходу (Національний музей народної архітектури та побуту України в с. Пирогів).