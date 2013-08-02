На Прикарпатті виявлено незаконні вирубки лісу на 1,5 млн грн

Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області прокуратура виявила незаконні вирубки лісу, збитки від яких становлять майже 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прокуратурі області, Івано-Франківською міжрайонною прокуратурою було проведено перевірку у Ворохтянському лісовому господарстві щодо додержання вимог лісового законодавства.

Встановлено, що на території лісгоспу незаконно знищено майже 700 дерев. Причиною масштабних вирубок стали службова недбалість та зловживання працівників лісової охорони. Зокрема, в Озернянському лісництві майстер лісу незаконно, без лісорубного квитка, дозволив працівникам приватної фірми зрубати та вивезти 237 дерев. «Під сокиру пішли 80-річні буки та ялини», - зазначили в прокуратурі, додавши, що внаслідок цих злочинних дій навколишньому середовищу завдано шкоду майже на 0,5 млн грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тепер за зловживання службовим становищем ліснику загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас службова особа Поляницького лісництва, замість того, щоб охороняти закріплені за ним зелені угіддя, допустила самовільну вирубку 409 ялин. Факти знищення дерев лісник не зафіксував, осіб правопорушників не встановив, хоча зобов’язаний був це зробити. Така службова недбалість майстра лісу обійшлася державі у майже 1 млн грн., йдеться в повідомленні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України.

Триває досудове розслідування.