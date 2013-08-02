Дельфіна знайшли на пляжі і... викинули на свалку. Він загинув. Відкрито провадження

За фактом знищення дельфіна у с. Веселе (АР Крим) відкрито кримінальне провадження, а винуватці мають сплатити 100 тис. грн. збитків. Про це повідомляється на сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

Як йдеться в повідомленні, Держекоінспекція в АР Крим відреагувала на аматорське відео, викладеного у соціальній мережі, щодо жорстокого поводження з дельфіном. До перевірки факту жорстокого поводження з дельфіном було також залучено фахівців Рескомприроди Криму, ветеринарної служби та прокуратури.

В результаті перевірки достеменно встановлено, що 24 липня 2013 року на пляжі Чорного моря пансіонату, що знаходиться у с. Веселе поблизу м. Судак, відпочиваючі знайшли живого чорноморського дельфіна-афаліну. Однак, посадовою особою пансіонату було прийняте рішення про вивезення дельфіну з пляжу на звалище твердих побутових відходів поблизу с. Веселе. Посадових осіб, які транспортували тварину до звалища, на наступний день було звільнено, зв’язку з ними встановити не вдалось, вказується в релізі.

Держекоінспекцією в АР Крим розраховано збитки за знищення дельфіна-афаліни, які склали 100 тис. грн. Матеріали перевірки з розрахунком збитків передано до прокуратури. Прокуратура м.Судака відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 299 Кримінального кодексу України, триває слідство.