На Полтавщині правоохоронці вилучили більше тонни неякісного спирту

Полтава. Працівники відділу боротьби з економічними злочинами Полтавського ГУ УМВС України в Полтавській області виявили підпільний цех із виробництва лікеро-горілчаної продукції, яку маркували підробленими марками акцизного податку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю облуправління міліції, правоохоронці цього тижня провели низку обшуків у Полтаві й виявили горілчаний склад. Із незаконного обороту було вилучено понад 1200 пляшок фальсифікованої горілки з етикетками різних марок, більше тонни спирту, 4340 штук підроблених марок акцизного податку, грошові кошти в сумі близько 3,7 тис. гривень і обладнання для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Згідно з висновком судово-криміналістичної експертизи вилучена спиртовмісна рідина не відповідає вимогам ДСТУ, а марки акцизного податку підроблені.

Як встановили міліціонери, в підпільному цеху вироблялося й збувалося на території України близько 10 тисяч пляшок на місяць. Встановлено, що до цієї нелегальної діяльності була причетна група осіб у складі: 40-річного жителя Полтавського району, 33-річного полтавчанина, 43-річної та 33-річного жителів міста Хорол.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 і ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п`яти років із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.