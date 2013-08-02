В Судаку у фотографів вилучили голубів, шиншил і червонокнижних птахів
17:05, 02 серпня 2013Права споживачів
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Тварин передано до зоокуточку
У Судаку у фотографів вилучили голубів, шиншил і червонокнижних птахів, повідомляє Республіканський комітет АРК з охорони довкілля.
На набережній Судака під час проведення рейду міжвідомча робоча група Рескомприроди Криму затримала чотирьох осіб, які пропонували туристам сфотографуватися з тваринами.
У колекції підприємців були дві шиншили, чотири голуби і два канюка, які занесені до Червоної книги України.
Правопорушники доставлені в міський відділ міліції, притягнуті до адміністративної відповідальності. Тварини вилучені та передані до зоокуточку Дитячого парку в Сімферополі.
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