На Вінниччині розпочався сезон полювання на пернату дичину

На Вінниччині цієї суботи, 3 серпня, розпочався сезон полювання на пернату дичину – гусей, качок, куликів, голубів, перепілок, фазанів та інших, – який триватиме до кінця грудня. Про це на своєму сайті повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області нагадує усім мисливцям про важливість суворого дотримання всіх правил полювання.Зокрема, участь у полюванні може взяти кожен бажаючий за умови наявності всіх необхідних відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» документів. Так, посвідчення мисливця та контрольну картку можна отримати в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, дозвіл на добування (відстрільна картка, ліцензія) отримується безпосередньо у користувача мисливських угідь. Окрім цього, необхідно обов’язково мати дозвіл на зброю, а у разі використання собак мисливських порід – паспорти на них.

Держекоінспекція звертає увагу, що у разі відсутності документів мисливець вважається порушником правил полювання, та зауважує, що розмір штрафів, які доведеться сплатити браконьєрам, значно більший, аніж ціни на оформлення всіх необхідних для легального полювання документів . Від суботи, 3 серпня в ході рейдових перевіркой, працівники Державної екологічної інспекції у Вінницькій області вже склали 6 протоколів, в тому числі виявлено порушення правил рибальства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Заборонені знаряддя лову риби: можна "зловити" штраф