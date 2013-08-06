Анонс на 7 серпня

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- Сімферополь в Раді міністрів Автономної Республіки Крим відбудеться нарада голів органів місцевого самоврядування. На заході обговорять питання внесення змін до Правил благоустрою населених пунктів у частині заборони надання всіх видів послуг з використанням диких тварин і птахів, а також їх вигулу в місцях громадського користування.

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- Під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула, голови Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергія Орєхова.

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- Круглий стіл на тему: "Чи витримає українська енергосистема цю зиму?". Питання: Опалювальний сезон - період підвищеного навантаження на енергетичний комплекс країни. Споживання електроенергії в холодний період зростає на 10-15%. Чи готові генеруючі потужності до стабільної роботи? Найбільша зона ризику - теплові станції. Чим загрожує українцям повторення аварії масштабів пожежі на Вуглегірськії ТЕС під час опалювального сезону? Атомні станції є основою української енергосистеми. Наскільки ймовірні позапланові зупинки енергоблоків АЕС взимку? та ін Учасники: Вадим Гламаздін, заст.ген.директора Центру досліджень енергетики (EIR Center); Юрій Кияшко, виконавчий директор ВГО "Енергетична асоціація України"; Юрій Улітіч, ​​президент Асоціації "УкрТЕЦ"; Сергій Меженний, директор Департаменту електроенергетики Міненергетики України; Костянтин Ущаповський, зам.директора - головний диспетчер НЕК "Укренерго"; Олександр Нагорський, глава департаменту з експлуатації ДТЕК, за сумісництвом генеральний директор "Східенерго".

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- Розпочнеться рейд акції захисту прав споживачів під гаслом «Досить труїти українців!». Акція відбудеться за підтримки ВГО «Українська Молодіжна платформа». Активісти блокуватимуть прострочену продукцію в супермаркетах, контролюватимуть умови її зберігання, вчитимуть громадян готувати юридично грамотні скарги. Які саме магазини інспектуватимуть активісти визначиться на місці.

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До прокуратури м. Києва жителі Березняків принесуть колоди. Девіз акції: «Прокурори, чим ви будете дихати, якщо забудовники вирубають всі дерева?». Жителі Березняків протестують проти знищення єдиного в мікрорайоні парку по вул. Серафимовича під будівництво супермаркету. Забудовник – ТОВ «Тельбін ІВА». За 1 місяць, що минув після спроби захоплення парку забудовниками, прокуратура так і не внесла подання про заборону будівельних робіт. Жителі вимагають скасувати дозвільні документи на будівництво і рішення Київради про виділення земельної ділянки під забудову. З другої декади липня березняківці проводять безстрокову акцію протесту проти забудови "зеленої зони", яка є природним бар’єром, що відокремлює мікрорайон від пр. Возз’єднання, одного з найбільш завантажених автошляхів Києва.