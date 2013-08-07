Причини аварії на "Стиролі" поки не з’ясовані

Можливі причини аварії на заводі «Стирол» в Горлівці - людський фактор або порушення технологічного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських в коментарі журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

«Причина буде названа: або людський фактор, або порушення якогось технологічного процесу. Зараз поки що однозначно говорити передчасно», - сказав Болотських.

Він повідомив, що аварія на заводі «Стирол» ліквідована. В даний час небезпеки для працівників заводу чи жителів міста Горлівки немає.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці сталися викиди аміаку. 5 чоловік загинули і 22 постраждали.

Почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Міськрада міста Горлівка і концерн «Стирол» узяли на себе організацію і витрати на похорон працівників, які загинули в результаті аварії, що сталася 6 серпня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі міськради зі взаємодії з громадськістю і інформування населення, мер Горлівки Євген Клеп дав розпорядження щодо організації похорону.

«Проведено зустрічі з сім`ями загиблих, всі питання щодо організації похорону бере на себе міська рада, матеріальні витрати – ПАТ «Концерн «Стирол», - сказали у міськраді.

У міськраді також повідомили, що Фондом соціального страхування від нещасних випадків на даний час оформляються усі необхідні документи для виплати компенсації сім`ям загиблих відповідно до чинного законодавства.

У міськраді відзначили, що Клеп висловив співчуття сім`ям загиблих і постраждалим у результаті аварії, підкресливши, що всі зусилля міської влади треба спрямувати на надання допомоги постраждалим і їх сім`ям.