"Запоріжсталь" у І півріччі знизила енергоємність на 6,4%

У І півріччі 2013 року металургійному комбінату "Запоріжсталь" вдалося знизити енергоємність підприємства на 6,4%. Таких результатів досягнуто завдяки зниженню споживання природного газу, коксу, вугілля та електроенергії. Про це повідомив генеральний директор МК «Запоріжсталь» Ростислав Шурма під час наради з питань впровадження енергозберігаючих проектів на МК «Запоріжсталь», яка днями відбулась у Запорізькій ОДА.

За словами Р.Шурми, одним зі стратегічних напрямків роботи підприємства є впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій.

"Важливо, що нам вдається знизити споживання енергоресурсів на фоні збільшення обсягів виробництва. З початку року ми збільшили виробництво чавуну на 7,5% та прокату на 9,5%", - зазначив Ростислав Шурма.

Крім того, з початку липня комбінат відновив проект щодо забезпечення теплом двох районів Запоріжжя. Теплоенергію, яка видобувається шляхом утилізації коксового газу, продають підприємствам ТКЕ обласного центру за собівартістю, тому тарифи для населення залишаться без змін. Така схема надає можливість підприємствам комунальної теплоенергетики економити до 1 млн. м. куб. газу щомісяця.

"Це важливий соціальний проект. Враховуючи орієнтацію нашої держави на економію енергоресурсів, цього року області доведено ліміт пільгового газу, який становить 332 млн. м. куб., або на 117 млн. м. куб. газу менше, ніж торік. У разі, якщо нам не вистачить визначеного обсягу, газ доведеться купувати за ринковою ціною. А це надто дороге задоволення для бюджету", - зауважив заступник голови Запорізької ОДА Петро Гончарук.

П.Гончарук також повідомив, що промислові підприємства регіону щороку споживають до 672 млн м. куб. газу. У І півріччі поточного року споживання блакитного палива було обмежено на 18%.

Довідка УНІАН. Запорізький металургійний комбінат ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів. За деякими позиціями займає монопольне становище на національному ринку.

"Запоріжсталь" з 2012 року входить в гірничо-металургійну групу "Метінвест". У липні 2012 року Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій «Запоріжсталі».

У 2012 році "Запоріжсталь" скоротила виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, відвантаження прокату скоротилося також на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Виробництво чавуну в 2012 році зросло до попереднього року на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Збиток "Запоріжсталі" у 2012 році склав 2,04 млрд. грн.