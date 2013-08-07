Екологія в результаті аварії на «Стиролі» не постраждала - Бойко

Донецьк. Екологія в результаті аварії, що сталася на «Стиролі» 6 серпня, не постраждала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко заявив сьогодні журналістам у Горлівці.

«На щастя, у нас екологічне середовище не постраждало. Ми були на місці й самі переконалися, що викидів по навколишньому середовищу, якихось негативних дій немає», – сказав Бойко.

При цьому він зазначив, що «нам ще належить оцінити і спрогнозувати так, щоб взагалі таких випадків не було і що робити, якщо такі випадки виникають».

«В першу чергу ми маємо вжити заходів для того, щоб цього в майбутньому не було», - наголосив Бойко.

Крім того, як повідомили у Державній екологічній інспекції в Донецькій області, фахівцями проведено відбір проб грунту на території концерну «Стирол» для лабораторного дослідження.

За словами начальника інспекції Віталія Вишневського, за результатами дослідження будуть встановлені «орієнтовні наслідки і вплив на навколишнє середовище».

Ю.Бойко також повідомив, що комісія, що розслідує причини аварії на заводі концерну «Стирол», повинна зробити висновки, як уникнути аварій у майбутньому.

«Завдання урядової комісії – визначити й намітити шляхи, аби уникнути такого в майбутньому й надати допомогу сім`ям загиблих і постраждалих. Ми на цьому сконцентровані й цим зараз займатимемося», - сказав Бойко.

Він із сумом сказав, що аварія на «Стиролі» стала «однією з найважчих, які сталися за останній час у хімічній галузі».

«Перш за все, таких ситуацій бути не повинно, розрив аміакопроводу в такій ситуації він, у принципі, не повинен відбуватися», - підкреслив Бойко.

«Що стосується масштабів, ми ще їх оцінимо. Зараз давати якісь прогнози й робити якісь висновки ми не можемо. Працює комісія. По завершенню буде офіційний висновок, і ми його опублікуємо», – зазначив віце-прем`єр.

Він також запевнив, що розслідування причин аварії «ми дуже швидко закінчимо».

«Буде перевірено, по-перше, відповідність проведених ремонтних робіт на газопроводі, діагностики і перевірки самого газопроводу на тій ділянці, яка зазнала розриву», - зазначив Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня о 14.00 на території заводу з виробництва аміаку "Стирол", під час капітального ремонту цеху № 1 на естакаді сталася розгерметизація труби діаметром 150 мм з рідким аміаком, з подальшим викидом аміаку в повітря.

О 14.30 аварійно-рятівним відділенням концерну «Стирол» викид аміаку було ліквідовано. Загрози населенню і навколишньому середовищу немає.

В результаті аварії, 5 людей загинули і 23 постраждали. Почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.