Парламент Криму затвердив програму по заміні вуличних ліхтарів світлодіодними

Сімферополь. Верховна Рада Криму на позачерговій сесії у середу затвердила програму модернізації вуличного освітлення з обсягом фінансування 376,8 млн грн, розраховану на 2013-2017 роки.

Як повідомляє прес-центр Кримського парламенту, гроші на програму «Світлий Крим» залучатимуть з позабюджетних джерел за рахунок кредитних коштів під держгарантії.

За чотири з половиною роки в селах і селищах Криму, а також уздовж доріг планують встановити майже 92 тисячі світлодіодних світильників.

Передбачається, що даний проект дозволить економити 22 млн грн на рік.

«Основне завдання програми - зниження енергоспоживання і забезпечення комфортних умов і безпеки проживання населення, руху транспортних засобів і поліпшення зовнішнього вигляду населених пунктів у вечірній і нічний час доби», - повідомляє прес-центр.

Раніше, у липні цього року, програму з реконструкції вуличного освітлення, що передбачає встановлення світлодіодних ліхтарів, схвалила Рада міністрів Криму.

Реалізувати програму пропонується в два етапи. На першому етапі проведуть інвентаризацію установок вуличного освітлення. У тому числі планується створити електронну карту і базу даних із переліком елементів та їх основних характеристик. Другий етап передбачає відновлення і модернізацію вуличного освітлення, а також установку автоматизованої системи управління зовнішнім освітленням.