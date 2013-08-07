Буде розроблено новий регламент роботи підприємств підвищеної небезпеки з рятувальними та еко-службами

Віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко доручив розробити новий технічний регламент роботи підприємств підвищеної небезпеки з аварійно-рятувальними, санепідеміологічними і екологічними службами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, відповідне доручення він дав під час засідання урядової комісії з розслідування причин аварії, що сталася 6 серпня на концерні «Стирол» у місті Горлівка Донецької області.

«Необхідно створити відповідний регламент взаємодії, а також відповідальності людей на підприємстві за несвоєчасне надання інформації. Потрібно розробити регламент, перелік підприємств і порядок дій, які необхідно виконувати», - наголосив Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час ремонтних робіт на заводі концерну «Стирол» у Горлівці сталися викиди аміаку. 5 чоловік загинули і 25 постраждали.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

6 серпня була створена урядова комісія під керівництвом віце-прем’єр-міністра Бойка з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на концерні «Стирол».