На Прикарпатті чоловіка змія вкусила на присадибній ділянці

На Прикарпатті 32-річного чоловіка вкусила змія.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 8 серпня о 16.07 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини міста Косів поступило повідомлення від чергової Косівської центральної районної лікарні про те, що до їхнього лікувального закладу з діагнозом «укус змії» госпіталізовано 32-річного жителя села Шепіт. Змія вкусила чоловіка, коли той косив траву на власній присадибній ділянці.

Як констатують медики, стан потерпілого середньої важкості.

За оперативними даними управління ДСНС в Івано-Франківській області з початку літнього відпочинкового сезону внаслідок укусів зміями травмовано 21 особу.

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