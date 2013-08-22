В національному природному парку «Хотинський» діє пункт збору батарейок на переробку
Активно здають школярі
Кілька місяців триває екологічна акція національного природного парку «Хотинський» (Чернівецька область) зі збору використаних батарейок «Велика біда від маленької батарейки».
За цей час пункт збору, який розміщений в адмінприміщенні парку, поповнився більш ніж на десять кілограмів, а це сотні батарейок, повідомляється на сайті Міністерства екології та природних ресурсів.
Найбільш екологічно свідомими та активними при зборі батарейок стали школярі Хотинського навчально-виховного комплексу "ДНЗ-ЗОШ І ст.", а саме учні 1-Б та 2-В класів, класні керівники яких принесли до НПП «Хотинський» понад три кілограми використаних батарейок.
Чимало елементів живлення принесли працівники самого Хотинського парку. Деякі з них приїжджають до центрального офісу за 60-50 км, та везуть в кишенях по кілька батарейок, що їм передають сусіди та знайомі.
Зібрані матеріали будуть відправлені на утилізацію до Львівського державного підприємства «Аргентум».
В Україні щорічно використовується приблизно 1 млрд батарейок, які здебільшого потрапляють на сміттєзвалища. При цьому, одна пальчикова сольова батарейка може забруднити важкими металами близько 20 квадратних метрів ґрунту, або 400 літрів води.
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