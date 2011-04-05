Кримінальні справи проти екс-спікера парламенту Криму ставлять під сумнів

Сімферополь. 5 квітня. УНІАН. Адвокати колишнього голови Верховної Ради Криму, а нині депутата кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА оскаржили в Центральному районному суді Сімферополя постанови про порушення трьох кримінальних справ стосовно їхнього підзахисного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Віктор ОВЕЧКІН повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі після засідання Апеляційного суду Криму, який відхилив скаргу захисту А.ГРИЦЕНКА і залишив в силі рішення суду першої інстанції про його арешт до 21 травня.

«Ми оскаржили постанови про порушення кримінальних справ. Всіх трьох. Я думаю, наступного тижня суд розглядатиме ці постанови. На наш погляд, кримінальні справи порушено неправильно, доказів будь-якої провини ГРИЦЕНКА немає, і я думаю, не буде й надалі», - сказав адвокат.

В.ОВЕЧКІН також висловив задоволення результатами експертиз у справах стосовно А.ГРИЦЕНКА. «Як говорили в кіно «В бій йдуть одні старі», «розвалинами Рейхстагу задоволений». Так і тут: експертизами ми в основному задоволені», - заявив адвокат, але відмовився розповісти про них, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, співробітники міліції затримали А.ГРИЦЕНКА 24 січня. Він підозрюється в перевищенні службових повноважень на посаді голову Ленінської райдержадміністрації Криму в 2001-2005 роках при передачі комерційним структурам 4,8 тис. га землі військового радгоспу «Азовський» (шкода оцінюється в 23 млн. грн.).

Центральний районний суд Сімферополя 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, який в другій половині березня було продовжено до 21 травня.

А.ГРИЦЕНКО також підозрюється в незаконній передачі 3,6 га земель на суму 0,5 млн. грн.

Крім того, йому інкримінується зловживання службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги, внаслідок чого інтересам держави завдано 70 тис. грн. шкоди.

А.ГРИЦЕНКО обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, в 1996-1998 і 2006-2010 роках.