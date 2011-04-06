П'ятьох працівників патрульної служби судитимуть за перевищення влади
21:24, 06 квітня 2011Кримінал
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Факти виявлено відділом безпеки
Співробітниками відділу внутрішньої безпеки в АР Крим СВБ ГУБОЗ МВС України був виявлений факт перевищення влади і посадових повноважень п'ятьма працівниками патрульної служби міліції.
Про це УНІАН повідомиил у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим.
Як зазначається у повідомленні, 5 квітня працівники патрульної служби були затримані.
Щодо трьох із затриманих слідчим відділом Прокуратури АР Крим порушено кримінальну справу. В даний час за даним фактом проводиться службове розслідування.
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